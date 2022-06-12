GÜNDEM ÖZETİ / 13 Haziran 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 13 Haziran 2022

12.06.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 13 Haziran 2022

6 Nisan 19201-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Azhar Azizan Harun ile görüşecek.

6 Nisan 1920

1-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Azhar Azizan Harun ile görüşecek.

(TBMM/11.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Haymana, Altındağ ve Akyurt ilçelerinde selden etkilenen alanları ziyaret edecek.

(Ankara/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Köy Yaşam Merkezleri Lansmanı ve Mesleki Eğitim Merkezleri ile Sektörler Buluşması'na katılacak.

(Samsun/11.00/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni"ne katılacak.

(Zonguldak/16.00)

2- TCMB, nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşecek. Daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek olan Çavuşoğlu, Tatar ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Bakan Çavuşoğlu, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre tarafından da kabul edilecek.

(Lefkoşa)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç'teki görüşmelerinden sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Stockholm)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir milli futbolcu, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 14 Haziran Salı günü Litvanya ile yapacakları maça ilişkin düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Milliler son çalışmasını Gürsel Aksel Stadı'nda yapacak.

(İzmir/17.15/18.00)

2- Litvanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas ve bir futbolcu, Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile yapacakları maça ilişkin soruları cevaplayacak. Litvanya Milli Takımı, son çalışmasını statta gerçekleştirecek.

(İzmir/19.30/20.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda dördüncü maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

4- Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısı Maslak'taki ofisinde yapılacak.

(İstanbul/15.00)

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YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 13 Haziran 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 13 Haziran 2022 - Son Dakika
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