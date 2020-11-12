GÜNDEM ÖZETİ / 13 Kasım 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 13 Kasım 2020

12.11.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 13 Kasım 2020, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılış törenine iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılış törenine iştirak edecek.

(Tekirdağ/16.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret edecek, Sherwood Otel Kundu'da Muhtarlar Buluşmasına katılacak.

(Antalya/12.00/16.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2021 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Haydarpaşa Limanı'nda Kanuni sondaj gemisini Karadeniz'e uğurlama törenine katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kastamonu'daki şantiyelerde incelemelerde bulunacak ve şehirde çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.

(Kastamonu/09.15/20.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 37. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi takip ediliyor.

(Hanoi)

2- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları izleniyor.

(Bakü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Yazar Erol Mütercimler hakkında "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle açılan davanın ilk duruşması İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

(İstanbul/09.30)

2- Milli Eğitim Bakanlığının 2020-2021 eğitim öğretim takvimi uyarınca, ilk ara tatili öncesi son ders zili bugün çalacak.

SPOR

1- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde, 14 Kasım Cumartesi günü yapılacak sıralama turu mücadelesi ve 15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek yarış öncesi takımlar Intercity İstanbul Park'ta antrenman turlarına çıkacak.

(İstanbul/11.00/15.00)

2- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan'la yapacağı karşılaşmaların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/18.30)

3- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 9. maçını Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Avusturya ile oynayacak.

(Samsun/20.00)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımıyla karşılaşacak.

(Atina/22.00)

5- Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, Erkekler CEV Challenge Kupası son 32 turunun rövanşında Portekiz'in Fonte Bastardo takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00)

6- Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftası Beşiktaş- Fenerbahçe Opet maçıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftası Nilüfer Belediyespor- Beykoz Belediye Gençlikspor maçıyla açılacak.

(Bursa/17.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Şehir Hastanesi, Mustafa Şentop, Tekirdağ, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 13 Kasım 2020 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski futbolcu Peter Crouch: Marcelo'yu yumruklamak istedim Teslim belgesini imzalayan Ermenistan'da başlayan Paşinyan karşıtı gösterilerde çok sayıda gözaltı Tarım ve Orman Bakanlığı, 'çürük meyvelerden meyve suyu' görüntülerine inceleme başlattı Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: Salgını bitireceğinden eminim Erdoğan'dan ASELSAN açılışına damga vuran espri! Herkes önce çok şaşırdı sonra güldü Şarkıcı Gülşen bikini üstüyle ayna pozu paylaştı, beğeniler yağmur oldu yağdı Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek         
23:49
Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı         
22:55
Ünlü Türk doktor Mehmet Öz, Ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Koronadan kaçış yok" deyip kritik 8 maddeyi sıraladı         
22:52
Beğenilen liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı Beğenilen liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı         
22:29
Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak         
21:52
Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı         
21:26
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama Mart'ta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama Mart'ta         
20:46
Mike Tyson, yıllar sonra itiraf etti: Doping testlerinden kurtulmak için plastik cinsel organ kullandım Mike Tyson, yıllar sonra itiraf etti: Doping testlerinden kurtulmak için plastik cinsel organ kullandım         
19:23
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi         
17:11
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor?         
16:13
Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı         
16:00
Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir         
15:27
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı         
11:05
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 00:08:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM ÖZETİ / 13 Kasım 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei