GÜNDEM ÖZETİ / 13 Mart 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 13 Mart 2022

12.03.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 13 Mart 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaan Uygulama Eğitimleri Açılış Programı'na katılacak.

(İstanbul/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında basın toplantısı düzenleyecek.

(Antalya/12.00)

2- Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temasıyla son gün etkinlikleri takip ediliyor.

(Antalya)

3- Rusya- Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) son gününde NEST Kongre Merkezi'nde ADF Youth/Spor programına katılacak.

(Antalya/11.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya Yukatel Kayserispor- İttifak Holding Konyaspor, Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor- Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/13.30/Adana/16.00/Antalya/19.00)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftası Yeşilyurt-Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank, PTT-Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor- Bolu Belediyespor, Kuzeyboru-Karayolları maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/17.00/Ankara/14.00/Aydın/15.00/Aksaray/17.00)

4- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda A, B ve C Grubu maçları tamamlanacak.

***

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Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü, cumhurbaşkanı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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