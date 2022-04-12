GÜNDEM ÖZETİ / 13 Nisan 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

İYİ Parti'nin TBMM Grup toplantısı gerçekleştirilecek.

Genel Kurulda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

Adalet Komisyonunda Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/10.30/14.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu üyeleri ile iftar programında bir araya gelecek.

(Ankara/19.30)

2- TÜİK, şubat ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya- Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 4. etap yarışı İzmir- Manisa parkurunda yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da etabı takip edecek ve ödül törenine katılacak.

(İzmir/10.50/Manisa/13.30)

2- Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley'in erkekler finalinde Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(Sivas/15.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş mücadelesi Liverpool- Benfica ve Atletico Madrid- Manchester City maçlarıyla tamamlanacak.

(Liverpool/Madrid/22.00)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv takımıyla karşılaşacak.

(Tel Aviv/19.30)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasından ertelenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Anadolu Efes, 19. haftasından ertelenen Frutti Extra Bursaspor- Pınar Karşıyaka ve 23. haftasından ertelenen Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka maçları yapılacak.

(Denizli/Bursa/20.30/İstanbul/18.00)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasından ertelenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe Safiport maçı yapılacak.

(Mersin/18.00)

7- TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34. hafta maçları yapılacak; TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 30. haftadan ertelenen birer karşılaşma oynanacak.

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