GÜNDEM ÖZETİ / 13 Temmuz 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 13 Temmuz 2022

13.07.2022 01:27
GÜNDEM ÖZETİ / 13 Temmuz 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Saraykent'te toplu açılış törenine ve "Aile Sağlığı Merkezi Kurdele Kesim Töreni"ne katılacak, millet bahçesini ziyaret edecek, AK Parti Sorgun İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek, Sorgun Belediyesine ziyarette bulunacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Saraykent'te toplu açılış törenine ve "Aile Sağlığı Merkezi Kurdele Kesim Töreni"ne katılacak, millet bahçesini ziyaret edecek, AK Parti Sorgun İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek, Sorgun Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Yozgat/11.30-16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BAE Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirecek ve Türkiye-BAE Yatırım Çalıştayı'na katılacak.

(İstanbul/10.00/11.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi ile işgücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilde belirlenen yurtlarda gençlerin yaz aylarını etkin bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilecek projenin detaylarını Bakanlık merkez binada açıklayacak.

(Ankara/12.00)

2- 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri, Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayacak.

İlk gün Brezilya- Japonya ve ABD- Sırbistan çeyrek final maçları yapılacak.

(Ankara/15.00/18.30)

3- Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi MOL Fehervar ile karşılaşacak.

(Hartberg/20.00)

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Kaynak: AA

Bekir Bozdağ, Saraykent, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 13 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 13 Temmuz 2022 - Son Dakika
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