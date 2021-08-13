GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ağustos 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teyzesi Fecire Işık'ın cenaze törenine katılacak. Kılıçdaroğlu, sel felaketinden etkilenen Ayancık ilçesini ziyaret edecek.

(Tunceli/12.00/Sinop/17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk hafta mücadelesine VavaCars Fatih Karagümrük- Gaziantep, Altay- Kayserispor ve Atakaş Hatayspor- Kasımpaşa maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/19.15/İzmir/Hatay/21.45)

2- TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftası İstanbulspor- Manisa, Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Balıkesirspor- Beypiliç Boluspor maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/19.15/Denizli/Balıkesir/21.45)

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