GÜNDEM ÖZETİ / 14 Aralık 2019 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu açılış töreninde konuşma yapacak, ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.

(Antalya/15.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'da Doha Güvenlik Forumu ile Halid Bin Velid Kışlası'nın açılış törenine katılacak.

(Doha)

2- TBMM Genel Kurulunda Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık bakanlıkları ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde CHP Spor Kurulu Genel Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da 19. Doha Forumu'na katılacak ve çeşitli temaslarda bulunacak.

(Doha)

2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

SPOR

1- Süper Lig'de 15. haftaya Çaykur Rizespor- Kasımpaşa, Gençlerbirliği-Göztepe, Galatasaray- MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/15.00/Ankara/17.00/İstanbul/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 15. hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Giresunspor, Boluspor- Fatih Karagümrük, İstanbulspor- Eskişehirspor, Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor karşılaşmalarıyla sürüyor.

(Erzurum/Bolu/14.00/İstanbul/16.30/Adana/19.00)

3- Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na, El Hilal (Suudi Arabistan) - Esperance (Tunus) ve Monterrey (Meksika) - El-Sadd (Katar) arasında yapılacak 2. tur maçlarıyla devam edilecek.

(Doha/17.00/20.30)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Doğa Sigorta, Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko, OGM Ormanspor-TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir Koleji müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/17.30/Ankara/15.15/Bursa/20.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta Birevim Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor, Galatasaray-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo, Bellona Kayseri Basketbol- Samsun Canik Belediyespor, Çankaya Üniversitesi-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Elazığ/İstanbul/14.00/Kocaeli/15.15/Kayseri/16.00/Ankara/18.30)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 11. hafta erteleme maçında lider Eczacıbaşı VitrA ile ikinci sıradaki VakıfBank karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.30)

7- TFF 2. Lig'de 17. hafta 5, TFF 3. Lig'de 17. hafta 3 maçla başlayacak.

8- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur grup maçları sürüyor.

9- Antalya'da düzenlenen Balkan Boks Şampiyonası final müsabakalarıyla sona erecek.

(Antalya/16.00)

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