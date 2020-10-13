GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ekim 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ekim 2020

13.10.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ekim 2020, System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/12.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/19.00)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Çevre Komisyonunda, Türkiye Çevre Ajansının kurulmasını öngören kanun teklifi ele alınacak.

(TBMM/14.00/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC'deki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması sonrası gelişmeler takip ediliyor.

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip edilecek.

(Bakü)

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.?

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "ICCI 2020 – 26. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı"na video konferans yöntemiyle iştirak edecek.

(Ankara/10.45)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü kapsamında, webinar üzerinden standardizasyon konusunda güncel gelişmelerin değerlendirileceği seminere katılacak.

(Ankara/15.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle, MÜSİAD Akıllı Tarım Kent Projesi'nin açılışına iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- Kazan yolu yapım çalışmalarını inceleyecek.

(Ankara/08.00)

5- TÜİK, eylül ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde, firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 4. maçında Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(İstanbul/21.45)

2- UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftası, A, B ve C liglerinde yapılacak grup maçlarıyla tamamlanacak.

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 3. haftasında A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Joventut Badalona takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

5- Kulüpler Birliği Vakfı, yapacağı olağan toplantıda gündemindeki konuları görüşecek.

(İstanbul/14.00)

6- AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. haftadan ertelenen Sorgun Belediyespor- Tokat Belediye Plevne, 4. haftadan ertelenen Afyon Belediye Yüntaş- Galatasaray HDI Sigorta, 6. haftadan ertelenen Arhavi Voleybol- Arkas Spor ve Altekma- İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Yozgat/Afyonkarahisar/16.00/Artvin/13.00/İzmir/17.00)

7- Futbolda Misli.com 2. Lig'de 5. hafta maçları yapılacak.

8- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan 2020-2021 sezonu 1. tur mücadelesine 15 maçla devam edilecek.

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AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

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