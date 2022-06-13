GÜNDEM ÖZETİ / 14 Haziran 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 14 Haziran 2022

13.06.2022 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 14 Haziran 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına iştirak edecek.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Grand Mercure Otel'de Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu'nun 35. Yıl Programı'na katılacak.

(Ankara/11.30)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde Mamak Mutlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kura çekimine iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Vefa Lisesi'nde İlber Ortaylı Kütüphanesi açılışına katılacak.

(11.00/İstanbul)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle Danıştayda açılan davanın duruşmasına katılacak.

(Ankara/09.45)

5- TBMM'den

Genel Kurulda sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini öngören kanun teklifi görüşülecek.

(15.00)

Adalet Komisyonunda Basın Kanunu ile sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(15.30)

KİT Komisyonunda Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ ile Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 2019 ve 2020 yılı hesapları incelenecek.

(14.30)

MHP ve HDP'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çevrim içi olarak "İnovasyon ve Yerli Üretim ile Kobilerin Gücü Etkinliği"ne katılacak.

(Ankara/13.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun hizmete alım törenine iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri istatistiklerini, 2021 yılına ilişkin sinema ve gösteri sanatları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi (CEDAW) Komitesi" oturumuna katılacak.

(Cenevre)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek UMED Uluslararası Medya Akademisi Sertifika Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/12.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında Gürsel Aksel Stadı'nda Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

(İzmir/21.45)

2- Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki 8. ve son maçında deplasmanda Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

(Vejle/19.00)

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YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 14 Haziran 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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