GÜNDEM ÖZETİ / 14 Kasım 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 14 Kasım 2020

13.11.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 14 Kasım 2020, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Arnavutköy ve Ümraniye ilçe kongrelerine katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Arnavutköy ve Ümraniye ilçe kongrelerine katılacak.

(İstanbul/15.00-19.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nilüfer ilçesinde üye katılım törenine iştirak edecek.

(Bursa/14.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde incelemelerde bulunacak, İntercity İstanbul Park-Formula 1 Yarışları ile ilgili basın açıklaması yapacak ve sıralama turlarını izleyecek.

(İstanbul/09.00/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 37. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi takip ediliyor.

(Hanoi)

2- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları izleniyor.

(Bakü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sine ilişkin Intercity İstanbul Park'ta açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/13.00)

2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı DHL Türkiye Grand Prix'sinde takımlar Intercity İstanbul Park'ta son antrenman turuna çıkacak, pazar günkü yarış öncesi sıralama turu mücadelesi verecek.

(İstanbul/12.00/15.00)

3- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takımdan bir futbolcu, pazar günü Rusya ile yapacakları UEFA Uluslar B Ligi maç öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Milliler, son çalışmasını tesislerde yapacak.

(İstanbul/18.00/18.30)

4- Rusya Milli Futbol Takımı, Türkiye ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi maçı öncesi son çalışmasını Ülker Stadı'nda yapacak. Rus Milli Takımı'nın teknik direktörü Stanislav Cherchesov ve bir futbolcu, statta düzenlenecek basın toplantısında karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

(İstanbul/12.00/13.20)

5- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Sırbistan'la karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

6- UEFA Uluslar Ligi'nin 5'inci maç haftasında A, C ve D liglerinde karşılaşmalar yapılacak.

7- ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası Bahçeşehir Koleji-Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray, Türk Telekom-Fenerbahçe Beko, TOFAŞ-OGM Ormanspor, maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/20.00/Ankara/15.15/Bursa/17.30)

8- Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında VakıfBank-Karayolları ve Sarıyer-Belediyespor-Türk Hava Yolları maçları yapılacak.

(İstanbul/15.00/16.00)

9- Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turunda Kastamonu Belediyespor, Macaristan ekibi DVSC Schaeffler'i konuk edecek.

(Kastamonu/13.00)

10- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Muratpaşa Belediyespor, Kosova ekibi KHF Ferizaj ile karşılaşacak.

(Antalya/15.00)

11- At yarışlarında 82. Cumhurbaşkanlığı Koşusu ve 40. Cumhuriyet Koşusu, 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda yapılacak.

(Ankara/16.30/17.00)

12- Futbolda Misli.com 2. Lig gruplarında 10'uncu hafta, Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 9. hafta maçları oynanacak.

13- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında 3 müsabaka oynanacak.

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Arnavutköy, Ümraniye, AK Parti, Nisan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 14 Kasım 2020 - Son Dakika


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