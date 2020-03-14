GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mart 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde değerlendirme toplantısı yapacak.

(Samsun/11.00-19.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Ankara/İdlib/Halep)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un Avrupa ve dünyada yayılması, virüse karşı alınan tedbirlere ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

GÜNCEL

1- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattı ile Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig'de 26. haftaya Yukatel Denizlispor- Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor- Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/14.00/Antalya/17.00/Konya/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 28. hafta Fatih Karagümrük- Altay, Bursaspor- Boluspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.30/Bursa/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta Gaziantep Basketbol-Teksüt Bandırma, Galatasaray Doğa Sigorta- Pınar Karşıyaka, Sigortam.net İTÜ Basket- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor- Darüşşafaka Tekfen müsabakalarıyla başlayacak.

(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.15/17.30/Afyonkarahisar/20.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo, Beşiktaş TRC İnşaat-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdare- Hatay Büyükşehir Belediyespor, Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ, Bellona Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, İzmit Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00/15.15/Ankara/14.00/16.30/Kayseri/16.00/Kocaeli/17.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta maçlarıyla sona erecek. Galatasaray HDI Sigorta- Arhavi Voleybol, Fenerbahçe HDI Sigorta- İnegöl Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankası- Sorgun Belediyespor, Spor Toto- Arkas Spor karşılaşacak.

(İstanbul/13.00/15.00/Tokat/Bursa/15.00/Ankara/15.00/17.30)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 17. hafta 3 maçla başlayacak.

Kadınlar Süper Lig 17. hafta erteleme maçında Kastamonu Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(Kastamonu/15.00)

7- TFF 2. Lig'de 28. hafta 4, TFF 3. Lig'de 28. hafta 5 maçla başlayacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.