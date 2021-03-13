GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mart 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedilecek.

(İstanbul/13.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çevrim içi düzenlenecek 14 Mart Tıp Bayramı programında konuşacak.

(15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'da Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen ve "ayrılıkçı" olarak bilinen yasa tasarısı protesto edilecek.

(Paris)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrasındaki gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 30. haftasına MKE Ankaragücü-Göztepe, Gaziantep-Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Trabzonspor ve Fenerbahçe- Gençlerbirliği maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/Gaziantep/Erzurum/16.00/İstanbul/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Aydeniz Et Balıkesirspor- Altay, Menemenspor- Adanaspor ve Bursaspor- Ankaraspor karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/13.30/Balıkesir/İzmir/16.00/Bursa/19.00)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 28. hafta maçları oynanacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası Türk Telekom- Galatasaray, Anadolu Efes-Empera Halı Gaziantep Basketbol, Büyükçekmece Basketbol- Frutti Extra Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/15.15/17.30/20.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın maçıyla tamamlanacak.

(Hatay/16.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftası 2 maçla tamamlanacak.

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