GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mayıs 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AB Büyükelçileri ile video konferans yöntemiyle görüşme yapacak.

(Ankara/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, mart ayına ilişkin sanayi üretim, ciro, perakende satış endeksini; nisan ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilde bulunan antrenörlerle video konferans aracılığıyla bir araya gelecek.

(Ankara/15.00)

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