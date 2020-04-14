GÜNDEM ÖZETİ / 14 Nisan 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- TBMM Genel Kurulunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yükseköğretimde düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformunun çevrim içi seminerinin açılışına katılacak.

(Ankara/14.00)

2- TÜİK, şubat ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistikleri ile mart ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.



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