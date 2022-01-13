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GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ocak 2022 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ocak 2022

13.01.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ocak 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, belediye başkanları ile toplantı yapacak, Nevşehir Kalesi, Kozaklı Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projeleri ile Derinkuyu Arıtma Tesisi temel atma törenine katılacak, Kasaplar Çarşısı...

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, belediye başkanları ile toplantı yapacak, Nevşehir Kalesi, Kozaklı Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projeleri ile Derinkuyu Arıtma Tesisi temel atma törenine katılacak, Kasaplar Çarşısı Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile Millet Bahçesi Uygulama Alanları'nda incelemelerde bulunacak, Valilik, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Nevşehir/10.00-18.30)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile TÜMAD Madencilik İvrindi Altın- Gümüş Madeni İşletmesi açılış törenine katılacak.

(Balıkesir/10.45)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret edecek.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şehzadeler ve Yunus Emre ilçelerinin muhtarları ile kahvaltıda buluşacak, Belenyenice Barajı açılışına katılacak, belediye başkanları ve tarım paydaşları ile toplantı yapacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Manisa/08.30-14.45)

2 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2021 Kasım ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3 - TÜİK, Aralık 2021 dönemine ilişkin konut satış istatistikleri ile Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini, Kasım 2021 dönemi ücretli çalışan verilerini paylaşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın özel temsilcisi Rubin Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere bir araya gelecek.

(Moskova)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, 1001 Hatim Dua Programı'na katılacak, Ulu Cami'de hutbe verecek, "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" konferansında üniversite öğrencileriyle buluşacak.

(Erzurum/10.00/10.30/11.15/15.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Birlikte Var Olmak" sergisinin açılışına katılacak.

(İstanbul/12.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesi başlayacak; Beşiktaş- Gaziantep FK, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe maçları yapılacak.

(İstanbul/Malatya/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanın ilk maçında Nasadoge Menemenspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.00)

3- Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde belirlenecek.

(İstanbul/11.30)

4- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 10. haftasından ertelenen Konyaaltı Belediyespor-EGO Spor maçı yapılacak.

(Antalya/16.00)

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Nevşehir Kalesi, Nevşehir, Kozaklı, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ocak 2022 - Son Dakika
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