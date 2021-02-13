GÜNDEM ÖZETİ / 14 Şubat 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'da Müslümanları hedef alan yeni yasa tasarısı karşıtı gösteri düzenlenecek.

(Paris)

2- Kosova'da erken genel seçim yapılacak.

(Priştine)

GÜNCEL

1- Vefat eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, öğle namazının ardından Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

(İstanbul/14.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor- Aytemiz Alanyaspor, Göztepe-Medipol Başakşehir, Galatasaray- Kasımpaşa maçları yapılacak.

(Konya/13.30/Hatay/İzmir/16.00/İstanbul/16.00)

2- TFF 1. Lig'in 21. haftasına Beypiliç Boluspor- Giresunspor, Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor, Adanaspor- Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.

(Bolu/13.30/ İzmir/16.00/Adana/19.00)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 23. hafta maçları yapılacak.

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta Birevim Elazığ İl Özel İdare-Nesibe Aydın maçıyla tamamlanacak.

(Elazığ/14.00)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28. haftası Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt, Beşiktaş- Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Nilüfer Belediyespor-VakıfBank, Çan Gençlik Kalespor- Türk Hava Yolları ve PTT-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/14.00/15.30/Bursa/13.00/Çanakkale/14.00/Ankara/17.30)

6- Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde mücadele eden milli takım kafilesi İstanbul Havalimanı'na inecek.

(İstanbul/07.00)

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