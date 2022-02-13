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GÜNDEM ÖZETİ / 14 Şubat 2022 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 14 Şubat 2022

13.02.2022 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 14 Şubat 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasr El Vatan Sarayı'nda, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan tarafından resmi törenle karşılanacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelere, anlaşmaların imza törenine ve resmi akşam yemeğine katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasr El Vatan Sarayı'nda, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan tarafından resmi törenle karşılanacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelere, anlaşmaların imza törenine ve resmi akşam yemeğine katılacak.

(Abu Dabi)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde düzenlenecek "Sıtkı Kütahya Koleksiyonu Nida Olçar Sergisi"nin açılışına katılacak.

(İstanbul/14.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlığı binası açılış töreni ile Buca metrosu temel atma törenine katılacak.

(İzmir/14.30/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi kapsamında düzenlenecek bölge toplantısının açılışında konuşacak.

(İstanbul/10.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2021 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt üretimi istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ukrayna- Rusya sınırındaki gerilim ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de bobsleigh, artistik buz pateni, serbest stil kayak ve kayakla atlamada madalya mücadeleleriyle devam edilecek.

(Pekin)

2- Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta Adana Demirspor- Beşiktaş ve Atakaş Hatayspor-Göztepe maçlarıyla tamamlanacak.

(Adana/Hatay/20.00)

3- TFF 3. Lig 2. Grup'ta 25. hafta, 3. Grup'ta 22. hafta birer maçla tamamlanacak.

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftası Mert Grup Sigorta-Kuzeyboru maçıyla sona erecek.

(Ankara/16.00)

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Recep Tayyip Erdoğan, Zayed El Nahyan, cumhurbaşkanı, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 14 Şubat 2022 - Son Dakika


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