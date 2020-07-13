GÜNDEM ÖZETİ / 14 Temmuz 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 14 Temmuz 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- CHP, HDP ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.

6 Nisan 1920

Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: Bir kaybımız ve 11 yaralımız var, 12 köye ulaşım sağlanamıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP, HDP ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/12.45/09.45)

2- TBMM Genel Kurulunda, askeri alanda düzenlemeler içeren Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, haziran ayı konut satış istatistikleri ile Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo ile AB Başkanlığında görüşecek.

(Ankara/13.30)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Trablus)

GÜNCEL

1- Artvin'in Yusufeli ve Rize'nin Çayeli ilçesindeki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Artvin/Rize)

2- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler izleniyor.

(Van)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 23:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 14 Temmuz 2020 - Son Dakika
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