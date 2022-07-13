GÜNDEM ÖZETİ / 14 Temmuz 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 14 Temmuz 2022

13.07.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 14 Temmuz 2022

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ciro, perakende satış ve sanayi üretim endekslerini açıklayacak.

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ciro, perakende satış ve sanayi üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Datça ilçesindeki orman yangınını ve Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları takip ediliyor.

(Muğla/İzmir)

SPOR

1- 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri sürüyor.

Çeyrek final mücadelesinde İtalya-Çin ve Türkiye- Tayland müsabakaları oynanacak.

(Ankara/15.00/18.30)

2- Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Macaristan temsilcisi MTK Budapeşte ile Slovenya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde karşılaşacak.

(Kranj/19.00)

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YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 14 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 14 Temmuz 2022 - Son Dakika
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