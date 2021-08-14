Üye Girişi
GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ağustos 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ağustos 2021

14.08.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ağustos 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret edecek.

(Kastamonu/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'de temaslarda bulunacak.

2- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Kastamonu'nun Bozkurt ile Sinop'un Ayancık ilçelerinde meydana gelen sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasına Medipol Başakşehir- Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe ve Adana Demirspor- Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/19.15/Antalya/Adana/21.45)

2- TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftası Tuzlaspor- MKE Ankaragücü, Ankara Keçiörengücü- Altınordu, Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor- Adanaspor maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/Ankara/19.15/İzmir/Bursa/21.45)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Mustafa Şentop, Pakistan, İstanbul, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ağustos 2021 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Haiti'deki 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı 227'ye yükseldi 22:49 Haiti'deki 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı 227'ye yükseldi Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan yabancı uyruklu şahıs yakalandı 22:27 Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan yabancı uyruklu şahıs yakalandı Afganistan'da 2 şehir merkezi daha Taliban kontrolüne geçti, Mareşal Raşid Dostum ülkeden kaçtı 21:19 Afganistan'da 2 şehir merkezi daha Taliban kontrolüne geçti, Mareşal Raşid Dostum ülkeden kaçtı
Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti 21:09 Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti Devrilen dolabın altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Ailesi gözyaşlarına boğuldu 20:58 Devrilen dolabın altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Ailesi gözyaşlarına boğuldu Bizim Çocuklar paramparça oldu! Eski hocaları Galtier'in çalıştırdığı Nice, Lille'e fark attı 19:54 Bizim Çocuklar paramparça oldu! Eski hocaları Galtier'in çalıştırdığı Nice, Lille'e fark attı
Hafta içi İstanbul'a gelecek Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 yıllık maliyeti 5.4 milyon euro 18:54 Hafta içi İstanbul'a gelecek Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 yıllık maliyeti 5.4 milyon euro Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada 17:47 Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada

Son Dakika Haberleri
17:54 Fenerbahçe'nin yeni ismi Min-Jae Kim, savunmadaki yeni partneri Szalai ve takım arkadaşlarıyla tanıştı
17:47 Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada
17:11 Damatlık ve gelinlik yerine Galatasaray forması giydiler
16:57 "Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü
16:52 Üst geçidi kullanmadığı için Cuma namazına giderken hayatını kaybetti!
16:46 Messi'nin burnunu sildiği peçete satışa çıktı! Değeri 1 milyon Arjantin pesosu (10 bin dolar)
16:44 Kahramanmaraş'ta düşen uçak alev alev yandı! Görüntüler helikopter kamerasında
16:33 Min-Jae Kim transferi sonrası Fenerbahçe, Güney Kore gündeminde!
16:17 Bergen'i kimin canlandıracağı sonunda belli oldu! Bergen filminin yeni başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah oldu
16:16 Manchester United beğeni topladı! Bruno 60 dakikada 3 gol attı, Pogba 68 dakikada 4 asist yaptı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgesindeki son durumu paylaştı: 58 can kaybımız, 77 kayıp ihbarımız var Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgesindeki son durumu paylaştı: 58 can kaybımız, 77 kayıp ihbarımız var         
23:11
Ali Baba Sultan Cemevi'nin camının kırılmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı: Alkol aldık, uyumak için camı kırdık Ali Baba Sultan Cemevi'nin camının kırılmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı: Alkol aldık, uyumak için camı kırdık         
22:41
Sel felaketini yaşayan Kastamonu ve Sinop uzaydan görüntülendi! Yıkım çok büyük Sel felaketini yaşayan Kastamonu ve Sinop uzaydan görüntülendi! Yıkım çok büyük         
21:37
Sel mağduru vatandaşlar yıkımın büyük olmasının nedenini anlattı: Tomruklar füze gibi evleri deldi Sel mağduru vatandaşlar yıkımın büyük olmasının nedenini anlattı: Tomruklar füze gibi evleri deldi         
21:10
Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi         
21:08
Sel bölgesine giden Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Sel bölgesine giden Kılıçdaroğlu'ndan hükümete "afet bölgesi" teşekkürü! Bir de mağdurlar için isteği var         
19:59
Aşı olmayı reddederek koronadan ölen genç kızı babası konuştu: Sosyal medyadan etkilendi Aşı olmayı reddederek koronadan ölen genç kızı babası konuştu: Sosyal medyadan etkilendi         
19:06
ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı         
18:13
"Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü         
16:57
Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı         
15:35
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı bilinmeyen nedenle düştü! Son Dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı bilinmeyen nedenle düştü!         
15:13
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti         
11:33
Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi         
10:51
Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun         
09:42
Eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu Eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu         
08:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 00:09:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ağustos 2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement