GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ekim 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ekim 2020

14.10.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ekim 2020, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK tarafından düzenlenen "Ortak Paylaşım Platformu"na iştirak edecek.

(İstanbul/09.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yaşayan Okullar" projesinin, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilecek tanıtım toplantısına katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin genel merkezinde düzenlenecek 19. Dönem Siyaset Akademisi Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/17.30)

4- TBMM'den

Genel Kurulda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Çevre Komisyonunda, Türkiye Çevre Ajansının kurulmasını öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ

1- Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Yenilikçilik ve Teknoloji Bakanı László Palkovics başkanlığında dijital platformda gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi" programına iştirak edecek.

(İzmir/10.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Uçuş Rehberim" uygulaması tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ahmet Yesevi Üniversitesinin akademik yıl açılışına konuşmacı olarak on-line katılacak.

(09.45)

2- AB Liderler Zirvesinin ilk gün toplantıları yapılacak.

(Brüksel)

3- KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması sonrası gelişmeler takip ediliyor.??

4- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip edilecek.

??(Bakü)??

5- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.???

(Ankara/Atina/Lefkoşa)??

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Kayakçı Sıla Kara'ya, Slovenya Cumhuriyeti Polisi tarafından verilecek olan "Polis Nişanı" törenine katılacak.

(Ankara/13.00)

2- THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.

(Kaunas/20.00)

3- Voleybolda Halkbank, Erkekler CEV Challenge Kupası'nın 2. tur rövanşında Avusturya'nın UVC Holding takımını konuk edecek.

(Ankara/17.30)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 1. haftadan ertelenen Aksaray Belediyespor- Elazığ Sosyal Yardımlaşma maçı yapılacak.

(Aksaray/17.00)

5- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan 2020-2021 sezonu 1. tur mücadelesi, 3 maçla tamamlanacak.

6- Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/14.00)

***

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Mustafa Şentop, Açılış Töreni, Ankara, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ekim 2020 - Son Dakika

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