GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ekim 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ekim 2022

15.10.2022 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ekim 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Barida Otel'de basın toplantısı düzenleyecek, geçmiş dönem milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarıyla istişare toplantısına katılacak, Isparta Belediyesi...

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Barida Otel'de basın toplantısı düzenleyecek, geçmiş dönem milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarıyla istişare toplantısına katılacak, Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, esnaf ziyareti yapacak, gençlik buluşmasına katılacak.

(Isparta/10.00-18.00)

GÜNCEL

1- Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bartın)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasına VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa- Adana Demirspor, Arabam.com Konyaspor- Gaziantep FK ve Yukatel Kayserispor- Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.30/17.00/Konya/Kayseri/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Manisa FK- Altay, Çaykur Rizespor- Eyüpspor, Gençlerbirliği- Ankara Keçiörengücü ve Altınordu-Yılport Samsunspor maçları yapılacak.

(Manisa/13.30/Rize/16.00/Ankara/İzmir/19.00)

3- TFF 2. Lig gruplarında 10. hafta, TFF 3. Lig gruplarında 7. hafta maçları oynanacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3. haftaya TOFAŞ-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Frutti Extra Bursaspor, Beşiktaş Emlakjet- Pınar Karşıyaka maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/13.00/Denizli/15.30/İstanbul/18.00)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta maçları başlayacak; Çankaya Üniversitesi-Galatasaray Çağdaş Faktoring, OGM Ormanspor-Emlak Konut, Fenerbahçe Alagöz Holding- Antalya 07 Basketbol karşılaşmaları yapılacak.

(Ankara/13.00/15.00/İstanbul/16.00)

6- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasına Galatasaray HDI Sigorta- Halkbank, Tokat Belediye Plevne-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.30/Tokat/15.30/Bursa/16.00)

7- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Ankara Yenimahalle Belediyespor, İtalya'nın Jomi Salerno takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Salerno/19.30)

***

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YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hayati Yazıcı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ekim 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ekim 2022 - Son Dakika
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