GÜNDEM ÖZETİ / 15 Mayıs 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak.

(Berlin)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Berlin/Brüksel)

3- Somalili vekiller, başkent Mogadişu'da yapılacak oylamayla yeni cumhurbaşkanını seçecek.

(Mogadişu)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 37. haftaya Göztepe- Beşiktaş, Trabzonspor- Altay, Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük, Aytemiz Alanyaspor- Gaziantep FK, GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/16.00/İstanbul/16.00/19.00/19.00/Antalya/Giresun/Konya/19.00)

2- Uluslararası Boks Birliği (IBA) Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda sıkletlerde eleme müsabakaları sürecek.

(İstanbul/18.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde Fenerbahçe Beko ile Frutti Extra Bursaspor ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport'u konuk edecek.

(Mersin/15.00)

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ilk maçlarına devam edilecek.

6- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 25. haftası 4 maçla tamamlanacak.

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