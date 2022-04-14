GÜNDEM ÖZETİ / 15 Nisan 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dudullu-Bostancı metro hattı test sürüşüne katılacak, Çekmeköy Rahmi Demir Kent Ormanı inceleme gezisi ile Anadolu Hisarı gezisine iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/11.30/12.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuşba Belediyesinde "Toplu Açılış ve Edremit Millet Bahçesi Fidan Dikimi"ne katılacak, Van Gölü'ndeki kıyı ve dip temizliğini inceleyecek.

Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek Kurum, Özalp'ta iftar programına ve İpekyolu Gençlik Merkezi'nde Gençlik Buluşması'na iştirak edecek.

(Van/14.00-20.30)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.30)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası ile buluşma etkinliğine katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Samsun/14.00-18.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hepsiburada Yapay Zeka ve Coğrafi İşaretli Ürünler İş Birliği Töreni ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane 2022 Ödül Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/11.00/İstanbul/15.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hadim'de Belediyeyi, AK Parti İlçe Başkanlığı ve esnafı ziyaret edecek, Eyiste Viyadüğü şantiyesinde incelemede bulunarak basın toplantısı düzenleyecek.

Karaismailoğlu, Karayolları Antalya Bölge Müdürlüğü çalışanları ile iftarda buluşacak.

(Konya/13.30-15.00/Antalya/19.38)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı konut satış istatistiklerini, tarım ürünleri üretici fiyat endeksini ve şubat ayı ücretli çalışan verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Hazine ve Maliye Bakanlığı mart ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini duyuracak.

(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

SPOR

1- 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 6. etap yarışı Edremit-Eceabat parkurunda yapılacak.

(Balıkesir/09.30)

2- Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesi başlayacak; Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor maçları yapılacak.

(Trabzon/Kayseri/20.30)

3- Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta başlayacak; Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor, Tuzlaspor-Gençlerbirliği, İstanbulspor-Bursaspor karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/14.30/İstanbul/17.00/20.30)

4- Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley'in kadınlar yarı final mücadelesinde, VakıfBank ile Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Dynavit ile de Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.00/17.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.