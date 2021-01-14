GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ocak 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ocak 2021

14.01.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ocak 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış Programına katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış Programına katılacak.

Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde DEİK Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek.

(İstanbul/14.00/15.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Keşan Kent Müzesi, Keşan Belediyesi ve Tekirdağ Valiliği'ni ziyaret edecek.

(Keşan/11.00/12.00/ Tekirdağ/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat mezuniyet törenine katılacak.

(Ankara/15.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mevlana Meydanı Yenileme ve Dönüşüm Projesinin temel atma törenine ve Şehit Yunus Mermer Camisinin açılışına katılacak.

(Konya/10.30-11.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin Rize İl Kadın Kolları Kongresine katılacak.

(Rize/14.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hatay Valiliği, Hassa Belediyesi, Bayezid-i Bistami Türbesi, İskenderun Belediyesi, İskenderun Limak Limanı'nı ziyaret edecek, Hatay Altınözü yol çalışmaları ile Kırıkhan Kızılkaya şantiyesinde incelemelerde bulunacak.

(Hatay/10.00-17.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TCMB, kasım ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Endonezya'da düşen yolcu uçağına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Cakarta)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 19. haftasının ilk maçında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.

(İstanbul/14.30)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

4- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin Kuzey Makedonya'da yapılan C Grubu mücadelesinde 3. maçında Bosna Hersek'le karşılaşacak.

(Üsküp/20.00)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası, Frutti Extra Bursaspor- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Bursa/19.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Cumhurbaşkanı, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ocak 2021 - Son Dakika


Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, siyasi parti genel başkanlarını ve bürokratları aşı olmaya davet etti Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor Yunanistan Parlamentosu, Fransa'dan Rafale savaş uçakları satın alınmasını onayladı Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'ya 2 milyonluk saat hediye etti Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi Kızını rehin alan damadını bıçaklayan babanın sözleri dikkat çekti: Kızımı öldürmesini mi bekleseydim? Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar
Erol Bulut, maç sonrası Diego Perotti ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi Erol Bulut, maç sonrası Diego Perotti ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi         
23:40
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Hint polisi, maskesiz gözaltı fotoğrafına fotoşopla maske ekleyince alay konusu oldu Hint polisi, maskesiz gözaltı fotoğrafına fotoşopla maske ekleyince alay konusu oldu         
22:56
Korkunç olay! Cani adam, genç kıza tecavüz edip vahşice öldürdü Korkunç olay! Cani adam, genç kıza tecavüz edip vahşice öldürdü         
22:14
ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yemin töreninde yıldızlar geçidi ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yemin töreninde yıldızlar geçidi         
21:14
Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri         
20:39
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden skandal koronavirüs aşısı hamlesi! KKTC'ye engel çıkarıyorlar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden skandal koronavirüs aşısı hamlesi! KKTC'ye engel çıkarıyorlar         
19:01
Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
16:28
Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
15:38
Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı         
15:16
KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı         
14:28
Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor         
14:10
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri         
13:53
Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan "Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun" diyen takipçisine cevap         
13:39
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 00:25:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ocak 2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei