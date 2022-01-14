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GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ocak 2022 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ocak 2022

14.01.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ocak 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık edecek, Çankaya Belediyesinin düzenleyeceği Çankaya Uluslararası Dostluk ve Barış Ödülleri Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık edecek, Çankaya Belediyesinin düzenleyeceği Çankaya Uluslararası Dostluk ve Barış Ödülleri Töreni'ne katılacak.

Ödül törenine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de iştirak edecek.

(Ankara/11.00/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi inceleme ve ziyarette bulunacak.

(Karabük/11.00-18.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Rize/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli İrade Platformu üyesi STK başkanları ile buluşacak.

(İstanbul/14.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/17.30)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasına Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor- Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük- Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor- Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Adana/13.30/Sivas/İstanbul/16.00/Antalya/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta mücadelesi Altaş Denizlispor- Manisa FK, İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Kocaelispor- MKE Ankaragücü maçlarıyla sürecek.

(Denizli/13.30/İstanbul/16.00/Kocaeli/19.00)

3- TFF 2. Lig'de 2021-2022 sezonunun ikinci yarısı, Kırmızı Grup'ta 20. haftanın iki maçıyla; TFF 3. Lig'de ikinci yarı, 1. Grup'ta 18'inci, 2. Grup'ta 20'nci hafta maçlarıyla başlayacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta başlayacak; Bahçeşehir Koleji- Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ, Darüşşafaka- Galatasaray Nef, Frutti Extra Bursaspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/15.30/18.00/Bursa/20.15)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta başlayacak; Galatasaray-BOTAŞ, Nesibe Aydın- Beşiktaş HDI Sigorta, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- Bellona Kayseri Basketbol ve Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/Kayseri/16.00/16.30)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları-Kuzeyboru maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/17.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftası başlayacak; Allpower Akü Cizre Belediyespor- Halkbank, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma-Yeni Kızıltepespor ve Tokat Belediye Plevne- Arkas Spor maçları yapılacak.

(Şırnak/13.00/Afyonkarahisar/14.00/İzmir/15.00/Tokat/15.30)

***

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CHP Genel Başkanı, İstanbul, Sigorta, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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