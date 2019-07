GÜNDEM ÖZETİ / 15 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- 15 Temmuz'un üçüncü yılı"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.TBMM Başkanı Mustafa Şentop anma törenine katılacak.(TBMM/11.00)Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık tarafından organize edilen "Gençler Asla Unutmaz Programı"na iştirak edecek.(Ankara/10.00) Karşıyaka Şehitliği'ni ziyaret edecek, Ankara Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılış töreninde yer alacak ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında düzenlenecek programa katılacak.(Ankara/09.00/16.00/18.00)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TÜRKSAT AŞ'nin anma etkinliklerine iştirak edecek.(Ankara/10.00)Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan , DEİK'in organizasyonuyla gerçekleştirilen, Türkiye 'deki yabancı misyon temsilcileri ve ticaret müşavirlerinin katılımıyla düzenlenecek anma programı ve "The Network" belgeseli gala gösterimine katılacak.(Ankara/10.30)TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplanacak.(TBMM/14.00) İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki protokol, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret edecek, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde anma töreni gerçekleştirilecek.(İstanbul/11.00/11.45)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda On Birinci Kalkınma Planı görüşülecek.(TBMM/15.30)DÜNYA DİPLOMASİ1- "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenecek anma etkinlikleri dünya genelinde takip ediliyor.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Uluslararası Balkan Üniversitesinde (İBU) yapılacak törene iştirak edecek.2- AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Dış İlişkiler Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek.3- Suriye 'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.(İdlib/Halep)GÜNCEL1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde eylülde gerçekleştirilecek "Uluslararası Anti Darbe Hekatonu" basın lansmanı Harbiye Hilton'da düzenlenecek.(İstanbul/11.00)SPOR1- Dünya Eskrim Şampiyonası Macaristan 'da başlayacak.(Budapeşte)2- Fransa Bisiklet Turu, Saint-Flour-Albi arasındaki 10. etap yarışıyla devam ediyor.3- Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Fransa ile karşılaşacak.(Tel Aviv/20.30)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.