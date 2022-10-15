GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ekim 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ekim 2022

15.10.2022 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ekim 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda miting yapacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda miting yapacak.

(Konya/17.00)

SPOR???????

1- Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasına Medipol Başakşehir- İstanbulspor ve Beşiktaş- Trabzonspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/17.00/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta Beyçimento Bandırmaspor- Yeni Malatyaspor, Erzurumspor FK-Bodrumspor, Göztepe-Tuzlaspor ve Sakaryaspor- Adanaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Balıkesir/Erzurum/13.30/İzmir/16.00/Sakarya/19.00)

3- TFF 2. Lig'de 10. hafta Beyaz Grup'ta, TFF 3. Lig'de 7. hafta 3. Grup'ta yapılacak tek maçla tamamlanacak.

4- Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu başlayacak; A ve B gruplarında ilk hafta maçları yapılacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3. haftaya Gaziantep Basketbol-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Anadolu Efes-Darüşşafaka, Fenerbahçe Beko-AYOS Konyaspor Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.30/18.00)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 2. haftasında 2 maç oynanacak.

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta, Beşiktaş-Nesibe Aydın, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Melikgazi Kayseri Basketbol, Rize Belediyesi- Bursa Uludağ Basketbol, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-BOTAŞ maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/Hatay/14.00/Rize/15.00/Mersin/16.00)

7- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftası TÜRŞAD-Fenerbahçe HDI Sigorta, Spor Toto-Ziraat Bankkart ve Develi Belediyespor-Cizre Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Bitlis/14.00/Ankara/15.30/Kayseri/16.00)

8- Hentbolda 2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, 1. Grup'taki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı konuk edecek.

(Van/17.00)

9- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur mücadelesinin rövanşında Yalıkavakspor, Danimarka'nın Nykobing Falster takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Nykobing/19.00)

10- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanşlarında, Ankara Yenimahalle Belediyespor, İtalya'nın Jomi Salerno takımıyla deplasmanda karşılaşacak; Antalya Konyaaltı Belediyespor, Yunanistan'ın AESH Pylea takımını konuk edecek.

(Salerno/19.30/Antalya/14.00)

11- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 5. hafta İzmir Büyükşehir Belediyespor- Üsküdar Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İzmir/16.30)

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Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ekim 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ekim 2022 - Son Dakika
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