GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ekim 2022

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda miting yapacak.

(Konya/17.00)

SPOR???????

1- Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasına Medipol Başakşehir- İstanbulspor ve Beşiktaş- Trabzonspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/17.00/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta Beyçimento Bandırmaspor- Yeni Malatyaspor, Erzurumspor FK-Bodrumspor, Göztepe-Tuzlaspor ve Sakaryaspor- Adanaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Balıkesir/Erzurum/13.30/İzmir/16.00/Sakarya/19.00)

3- TFF 2. Lig'de 10. hafta Beyaz Grup'ta, TFF 3. Lig'de 7. hafta 3. Grup'ta yapılacak tek maçla tamamlanacak.

4- Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu başlayacak; A ve B gruplarında ilk hafta maçları yapılacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3. haftaya Gaziantep Basketbol-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Anadolu Efes-Darüşşafaka, Fenerbahçe Beko-AYOS Konyaspor Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.30/18.00)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 2. haftasında 2 maç oynanacak.

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta, Beşiktaş-Nesibe Aydın, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Melikgazi Kayseri Basketbol, Rize Belediyesi- Bursa Uludağ Basketbol, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-BOTAŞ maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/Hatay/14.00/Rize/15.00/Mersin/16.00)

7- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftası TÜRŞAD-Fenerbahçe HDI Sigorta, Spor Toto-Ziraat Bankkart ve Develi Belediyespor-Cizre Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Bitlis/14.00/Ankara/15.30/Kayseri/16.00)

8- Hentbolda 2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, 1. Grup'taki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı konuk edecek.

(Van/17.00)

9- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur mücadelesinin rövanşında Yalıkavakspor, Danimarka'nın Nykobing Falster takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Nykobing/19.00)

10- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanşlarında, Ankara Yenimahalle Belediyespor, İtalya'nın Jomi Salerno takımıyla deplasmanda karşılaşacak; Antalya Konyaaltı Belediyespor, Yunanistan'ın AESH Pylea takımını konuk edecek.

(Salerno/19.30/Antalya/14.00)

11- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 5. hafta İzmir Büyükşehir Belediyespor- Üsküdar Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İzmir/16.30)

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