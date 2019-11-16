GÜNDEM ÖZETİ / 16 Kasım 2019

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya başkanlığındaki CHP Spor Kurulu üyeleri, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı'nın 7. şampiyonluk maçını izleyecek, Ankaragücü ve Gençlerbirliği kulüplerini ziyaret edecek.

(Ankara/10.00/12.00/14.30)

2- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Üsküdar İlçe Başkanlığınca düzenlenecek muhtarlar toplantısına katıldıktan sonra Harem dolmuş durağını ziyaret edecek. Yönter, Beykoz İlçe Başkanlığının muhtarlar toplantısının ardından partisinin Ümraniye İlçe Başkanlığının mahalle toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/11.30/18.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl-Sancak kara yolu şantiyesinde incelemede bulunacak, İl Özel İdaresi'nde basın açıklaması yapacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bingöl/11.30-16.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından gelişmeler takip edilecek.

(Bogota)

2- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

4- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş mevlit programına katılacak.

(Bakü)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Andorra ile 17 Kasım Pazar günü oynanacak H Grubu 10. ve son hafta maçı öncesi müsabakanın oynanacağı Ulusal Stadyum'da basın toplantısı düzenleyecek.

Finallerde yer almayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Andorra La Vella/21.30/22.00)

2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 9. hafta C, E, G ve I gruplarında yapılacak 10 maçla tamamlanacak.

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası OGM Ormanspor-Bahçeşehir Koleji, Teksüt Bandırma-Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka-Galatasaray Doğa Sigorta, Anadolu Efes-Türk Telekom maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/Balıkesir/15.15/İzmir/17.30/İstanbul/20.00)

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftasına Karayolları-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT, Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/Aydın/15.00/İstanbul/16.30)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftası Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankası karşılaşmasıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

6- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 3. tur rövanş maçında Macaristan temsilcisi Vaci NKSE ile deplasmanda karşılaşacak.

(Vac/18.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig 7. hafta maçında Görele Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Giresun/16.00)

8- TFF 2. Lig'de 13. hafta 3, TFF 3. Lig'de 13. hafta 5 maçla başlayacak.

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