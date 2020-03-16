GÜNDEM ÖZETİ / 16 Mart 2020 - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 16 Mart 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 16 Mart 2020

6 saat önce

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 16 Mart 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, şubat ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile konut satış istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci izleniyor.

(Ankara/İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

2- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattı ile Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig'de 26. haftanın son maçında Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

(Antalya/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 28. hafta Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Eskişehirspor- Adana Demirspor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(İzmir/Eskişehir/19.00)

3- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezon Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Galatasaray HDI Sigorta müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Birçok sektörü olumsuz etkileyen koronavirüs tehdidi, alışveriş merkezlerini de vurdu İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi

Son Dakika Haberleri
06:02 Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
05:56 Avustralya'da Kovid-19 karantinasına uymayanlara para ve hapis cezası verilecek
05:55 Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
05:28 Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
05:20 Peru'da Ulusal Acil Durum ilan edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 06:24:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM ÖZETİ / 16 Mart 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]