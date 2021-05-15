GÜNDEM ÖZETİ / 16 Mayıs 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi sonrası yaşanan protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kudüs)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda play-off çeyrek final ikinci maçları yapılacak.

2- ING Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ikinci maçlarında Empera Halı Gaziantep Basketbol ile Anadolu Efes ve Beşiktaş Icrypex ile TOFAŞ karşı karşıya gelecek.

(Gaziantep/18.00/İstanbul/20.15)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. ve sezonun son hafta karşılaşmaları oynanacak.

4- 2021 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 5. ayak yarışı Fransa Grand Prix'i yapılacak.

(Le Mans/15.00)???????

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