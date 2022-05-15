GÜNDEM ÖZETİ / 16 Mayıs 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 16 Mayıs 2022

15.05.2022 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 16 Mayıs 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.

Erdoğan ve Tebbun, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebbun onuruna akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.00/16.15/17.15/18.15/19.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'da düzenlenecek Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 3. Genel Konferansı'na katılmak üzere Bakü'ye gidecek.

Şentop, Bakü'de Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, konferansa iştirak eden heyet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

(Ankara/11.30/Bakü/19.00/20.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BİLSEM'lerin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT'22) Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete" Programı kapsamında konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/13.00/15.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Gençlik ve Bilişim Festivali"nin açılış programına katılacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-mart dönemi iş gücü istatistiklerini, mart ayına ilişkin dış ticaret endekslerini ve ücretli çalışan istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek, toplantının bazı bölümlerine Batı Balkan ülkeleri ile Ukrayna'nın dışişleri bakanları da iştirak edecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğiyle üniversitenin Beşevler Yerleşkesi'nde düzenlenecek "Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimi Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğinin Geleceğin Destinasyonu Türkiye Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/09.00)

SPOR

1- Uluslararası Boks Birliği (IBA) Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda çeyrek final müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/14.00/18.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor, Galatasaray- Adana Demirspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Rize/İstanbul/20.00)

TFF 2. Lig'de play-off çeyrek final 2. maçları yapılacak.

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka ile Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir Koleji ile de Galatasaray Nef ikinci maçlarda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00/20.30)

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YORUMLAR
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Erdoğan Bayraktar imalı paylaşımına açıklık getirdi: Erdoğan'ın beni haksız yere attığına inanıyorum, ancak... Erdoğan Bayraktar imalı paylaşımına açıklık getirdi: Erdoğan'ın beni haksız yere attığına inanıyorum, ancak... Finlandiya, NATO üyeliğine başvurmaya karar verdi Finlandiya, NATO üyeliğine başvurmaya karar verdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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