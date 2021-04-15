GÜNDEM ÖZETİ / 16 Nisan 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 16 Nisan 2021

15.04.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 16 Nisan 2021, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İleri Mahallesi'nde inşaat kazısı sırasında hasar görerek yıkılan Açelya Apartmanı ve çevresinde incelemelerde bulunacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İleri Mahallesi'nde inşaat kazısı sırasında hasar görerek yıkılan Açelya Apartmanı ve çevresinde incelemelerde bulunacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli incelemeler ve ziyaretler gerçekleştirecek, DSİ 105. Şube Müdürlüğünün açılışına katılacak.

(Şırnak/11.00/16.40)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(Edirne/14.00/15.00)

3- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mart ayında kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

(Lefkoşa)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Teşvikiye Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe irad edecek.

(İstanbul/13.10)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1 - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk ve İslam Eserleri Müzesi koleksiyonundan 150 eserin yer aldığı "İnanç ve Sanat" sergisi ile restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camisi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/11.00/12.00)

SPOR

1- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabında takımlar 129,1 kilometrelik Fethiye- Marmaris parkurunda mücadele edecek.

(Muğla/11.30)

2- Süper Lig'de 35. hafta Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor- Hes Kablo Kayserispor, Fraport TAV Antalyaspor- Çaykur Rizespor ve Beşiktaş- MKE Ankaragücü maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/Konya/16.00/Antalya/İstanbul/19.00)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali başlayacak; yarı finalde Fenerbahçe Öznur Kablo-UMMC Ekaterinburg (Rusya) ve Perfumerias Avenida (İspanya)-Sopron Basket (Macaristan) maçları yapılacak.

(İstanbul/16.00/21.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta, Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

5- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunun ilk maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek.

(Aksaray/17.30)

6- Avrupa Judo Şampiyonası, Portekiz'de başlayacak. Şampiyonanın ilk gününde kadınlarda 48, 52 ve 57; erkeklerde 60 ve 66 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

(Lizbon/12.00)

7- Voleybolda VakıfBank'ın şampiyon olduğu Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 Sezonu'nun ödül töreni yapılacak.

(İstanbul/15.00)

8- Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde 19-25 Nisan'da düzenlenecek "TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul" kadınlar turnuvasının basın toplantısı yapılacak.

(İstanbul/11.00)

9- Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir'le yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/17.00)

***

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Murat Kurum, İstanbul, İnşaat, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 16 Nisan 2021 - Son Dakika


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