GÜNDEM ÖZETİ / 16 Şubat 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 16 Şubat 2021

15.02.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 16 Şubat 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen ve Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer'ı ayrı ayrı kabul edecek, Cumhurbaşkanlığı "Bizim Yunus Yılı" açılış törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen ve Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer'ı ayrı ayrı kabul edecek, Cumhurbaşkanlığı "Bizim Yunus Yılı" açılış törenine katılacak.

(TBMM/14.00/16.00/Ankara/18.30)

2- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması Projesi'nin çevrim içi yapılacak tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'nde ve Pamukkale Üniversitesi Genç Ofis'in açılışında yer alacak, Gençlik Merkezi'ni, Pamukkale Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, yeni stadyum inşaatında incelemelerde bulunacak.

(Denizli/11.00-16.00)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni ve "Yunus: Aşka Yolculuk" Konseri'ne katılacak.

(Ankara/18.30)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile genel başkan yardımcıları Mahir Ünal ve Fatma Betül Sayan Kaya, partilerinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Trabzon/14.30)

5- TBMM'den

Genel Kurulda down sendromlu ve otistik bireylerin sorunları, nadir görülen hastalıklar ile tıbbi aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasına ilişkin araştırma komisyonu raporları görüşülecek.

(TBMM/15.00)

KİT Komisyonunda Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.

(TBMM/15.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Krallık Teknoloji Haftası etkinliğine video konferansla katılacak.

(Ankara/12.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya'da iki gün sürecek Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı, heyetlerin görüşmeleriyle başlayacak.

(Soçi)

GÜNCEL

1- Terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından er Müslüm Altıntaş ve er Adil Kabaklı, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlanacak.

(Gaziantep/15.50)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Barcelona ile Paris Saint Germain ve Leipzig ile Liverpool karşı karşıya gelecek.

(Barselona/Budapeşte/23.00)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu erteleme maçında İzmit Belediyespor, deplasmanda Rusya'nın Nadezhda takımıyla karşılaşacak.

(Orenburg/17.00)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 28. haftası, Altekma-Arhavi Voleybol maçıyla başlayacak.

(İzmir/15.00)

4- Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'nda Hırvatistan'ın Nexe takımıyla karşılaşacak.

(Nasice/20.45)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasından ertelenen İzmir Büyükşehir Belediyespor- Sivas Belediyespor maçı yapılacak.

(İzmir/17.00)

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Mustafa Şentop, Avusturya, Belçika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 16 Şubat 2021 - Son Dakika


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