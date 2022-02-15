GÜNDEM ÖZETİ / 16 Şubat 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın ant içme törenine katılacak, Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Rıfat Sait ve beraberindeki dernek başkanları ile kanaat önderlerini kabul edecek.

(Ankara/12.00/TBMM/16.30)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına ilişkin bakanlıkta düzenlenecek toplantıya başkanlık edecek.

(Ankara/10.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil edecek.

(Brüksel)

4- TBMM'den

Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun teklifleri görüşülecek.

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ukrayna- Rusya sınırındaki gerilim ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de devam edilecek.

Milli sporculardan Berkin Usta, erkekler Alp disiplini slalomda, Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun kayaklı koşu kadınlar takım sprintte mücadele edecek.

(Pekin/05.15/10.15)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu ilk maçlarına devam edilecek.

Salzburg- Bayern Münih ve Inter- Liverpool karşılaşmaları yapılacak.

(Salzburg/Milano/23.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasına Ankara Keçiörengücü- Balıkesirspor, İstanbulspor- Beypiliç Boluspor, Nasadoge Menemenspor- MKE Ankaragücü ve Altaş Denizlispor- Altınordu maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.30/İstanbul/17.00/İzmir/Denizli/20.00)

4- UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçında perşembe Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk edecek Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal ve bir futbolcu, Ülker Stadı'ndaki basın toplantısında soruları cevaplayacak, takım maç öncesi son çalışmasını tesislerinde yapacak.

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Ülker Stadı'ndaki toplantıda Fenerbahçe maçına ilişkin soruları cevaplayacak, Çek ekip son çalışmasını da statta gerçekleştirecek.

(İstanbul/14.00/17.00/17.30/18.00)

5- Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka ve Anadolu Efes- Pınar Karşıyaka maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/18.00/20.30)

6- ING Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftadan ertelenen Semt Yalovaspor- Frutti Extra Bursaspor maçı yapılacak.

(Yalova/19.00)

7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın son 16 turu ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fransa'nın Flammes Basket takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Mersin/18.00)

8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftadan ertelenen Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport ve 12. haftadan ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor- Galatasaray maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/Bursa/16.00)

9- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin deplasman mücadelelerinde B Grubu'ndaki 6. ve son maçında Ziraat Bankkart, Rusya'nın Dinamo Moskova takımıyla, E Grubu'nda Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya'nın Sir Sicoma Monini takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Moskova/19.00/Perugia/22.30)

10- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasından ertelenen maçta PTT ile Kuzeyboru karşılaşacak.

(Ankara/16.00)

11- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 12. haftasından ertelenen Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor maçı yapılacak.

(Kastamonu/17.00)

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