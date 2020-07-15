GÜNDEM ÖZETİ / 16 Temmuz 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 16 Temmuz 2020

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

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1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü"nü imzalayacak.

(Ankara/10.30)

2- TBMM'den

TBMM'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 81 ilden Ankara'ya gelen sporcuların TBMM 15 Temmuz Anıtı'nda demokrasi nöbetiyle başlayan anma etkinlikleri, Meclis Camisi'nde sabah namazının kılınması ve şehitler için dua okunmasının ardından sona erecek.

(TBMM/04.30)

TBMM Genel Kurulunda, askeri alanda düzenlemeler içeren Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/12.00)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin Kümes Hayvancılığı ile Süt ve Süt Ürünleri istatistiklerini, 2019 yılının Hanehalkı Tüketim Harcaması verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

(Trablus)

GÜNCEL

1- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler izleniyor.

(Van)

2- Rize'nin Çayeli ve Artvin'in Yusufeli ilçesindeki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Rize/Artvin)

3 - Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

4- Aralarında eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanıklı "futbolda şike" davası, yeniden yargılama sonucu verilen beraat kararlarının Yargıtayca usulden bozulması üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülecek.

(İstanbul/10.00)

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Trabzonspor'un, Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasına ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı itirazın duruşması çevrim içi yapılacak.

(Lozan/11.00)

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Mustafa Şentop, Anıtkabir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 16 Temmuz 2020 - Son Dakika
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