GÜNDEM ÖZETİ / 16 Temmuz 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 16 Temmuz 2022

16.07.2022 00:04
GÜNDEM ÖZETİ / 16 Temmuz 2022

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni"ne katılacak.

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni"ne katılacak.

(Bilecik/11.30)

SPOR

1- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finallerinde yarı final maçları yapılacak.

Sırbistan ile Brezilya ve Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.00/18.30)

2- Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaşacak.

(Hartberg/20.00)

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Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli ışığa kavuşuyor Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli ışığa kavuşuyor
Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Balıkesir, Osmaneli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 16 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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