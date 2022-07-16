GÜNDEM ÖZETİ / 16 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni"ne katılacak.

(Bilecik/11.30)

SPOR

1- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finallerinde yarı final maçları yapılacak.

Sırbistan ile Brezilya ve Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.00/18.30)

2- Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaşacak.

(Hartberg/20.00)

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