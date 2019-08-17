Son Dakika Haberleri: GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ağustos 2019
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GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ağustos 2019

44 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuşacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ağustos 2019, System.String[]
6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuşacak.
(Nevşehir/11.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri koalisyonu arasında Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza törenine katılacak.
(Hartum)
2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Halep)
SPOR
1- Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasına Gençlerbirliği- Çaykur Rizespor, İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor- Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/19.15/Kayseri/Sivas/21.45)
2- TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftası Fatih Karagümrük- Bursaspor, Adana Demirspor- Balıkesirspor, Osmanlıspor- Boluspor müsabakalarıyla sürüyor.
(İstanbul/19.15/Adana/Ankara/21.45)
3- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Estonya'nın başkenti Tallinn'de devam ediyor.
4- 2019 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'ndaki ikinci maçında ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaşacak.
(Atina/20.30)
5- 2019 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gloria Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
(Antalya/14.30)
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:01 Kaynak: AA
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