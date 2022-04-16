GÜNDEM ÖZETİ / 17 Nisan 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNDEM ÖZETİ / 17 Nisan 2022

16.04.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 17 Nisan 2022

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı anma programına, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ödül Töreni'ne katılacak, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya gelecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı anma programına, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ödül Töreni'ne katılacak, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00/11.00/Konya/19.34)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfını ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan Kültür Eğitim Vakfının iftar programına katılacak.

(İstanbul/19.52)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya- Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye), 8. etap yarışı İstanbul parkuruyla tamamlanacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, turun final etabını Atatürk Kültür Merkezi'nde takip edecek.

(İstanbul/08.15/11.00)

2- Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley'in kadınlar finalinde VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.00)

3- Spor Toto Süper Lig'de 33. haftaya İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK, Kasımpaşa- Adana Demirspor, GZT Giresunspor- Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/13.30/İstanbul/16.00/Giresun/20.30)

4- Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta MKE Ankaragücü- Adanaspor ve Yılport Samsunspor- Eyüpspor maçlarıyla sona erecek.

(Ankara/16.00/Samsun/20.30)

5- TFF 2. Lig gruplarında 35. hafta, TFF 3. Lig 1 ve 3. Gruplarda 31'inci, 2. Grup'ta 35. hafta mücadeleleri, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise 18. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftası HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Galatasaray Nef, Aliağa Petkimspor-Semt77 Yalovaspor ve Darüşşafaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçlarıyla son bulacak.

(Afyonkarahisar/13.00/İzmir/18.00/İstanbul/20.30)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 22. hafta maçları yapılacak.

8- Türkiye Buz Pateni Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 4. Mali Genel Kurulu düzenlenecek.

(Ankara/10.00)

9- 3. Uluslararası İzmir Maratonu (Maratonİzmir) koşulacak.

(İzmir/08.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
İŞKENCE DAVETİNE JET İDDİANAME; 3 KİŞİYE 36'ŞAR YIL HAPİS İSTEMİ İŞKENCE DAVETİNE JET İDDİANAME; 3 KİŞİYE 36'ŞAR YIL HAPİS İSTEMİ Kaçırılıp işkenceye maruz kalan genç kız yaşadığı dehşeti anlattı: O kadar çok korktum ki ölüme gittiğimi fark ettim Kaçırılıp işkenceye maruz kalan genç kız yaşadığı dehşeti anlattı: O kadar çok korktum ki ölüme gittiğimi fark ettim

Turgut Özal, Bisiklet, Nisan, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 17 Nisan 2022 - Son Dakika


Son Dakika
23:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi
23:47 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i hangi takımın istediğini açıkladı
23:42 Bülent Arınç isim vermeden bazı siyasetçileri eleştirdi: Bize düşen siyasetçi olarak bir sorunu görmektir, inkar etmemektir
23:38 Arda Güler'in attığı penaltının detaylarını İsmail Kartal paylaştı: Miguel Crespo ile haber yolladım
23:14 Minibüsle otobüs çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı
23:08 Arda Güler'den bir ilk! Kadıköy'de taraftarı önünde gol sevinci yaşadı
23:04 CHP'nin kendi anketinde çarpıcı detaylar: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'ndan 1 ila 3 puan önde
22:48 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış: Merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar
22:40 Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti! Sarı-lacivertliler yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı
22:12 Seçim kanunundaki değişiklik Millet İttifakı'nı harekete geçirdi! İşte üzerinde çalışılan yeni formüller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 00:05:39. #1.11#
SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 17 Nisan 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement