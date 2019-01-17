Gündem Özeti / 17 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, Uluslararası Çalışma Örgütünce Hilton
Otel'de düzenlenen "Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi" toplantısına katılacak.
(Ankara/09.30)
2- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Kızılcahamam
'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, partisinin İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek, basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.00/11.00/12.30)
3- TBMM Genel Kurulunda, yaşlılık aylıkları için bin liranın alt sınır belirlenmesi, yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemelerin de yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ
1- Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek "Adım Adım Ekonomi Antalya
" toplantısına iştirak edecek.
(Antalya/12.30)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan THY
Yönetim Zirvesi'ne katılacak, Serbest Bölge Kavşağı şantiyesi ve Çubukbeli Tüneli'nde incelemede bulunacak.
(Antalya/10.15/12.00/13.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
) haftalık para ve banka istatistikleri ile kasım ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
4- TÜİK
, geçen yılın kasım ayına ilişkin süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimine ilişkin istatistikleri yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Makedonya Dışişleri Bakanı
Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.00)
2- Filipinler
'de Müslümanlara özerklik sağlayacak referandum öncesi gelişmeler takip ediliyor.
(Cotabota/Ankara)
3- İngiltere
'nin AB
ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasının İngiltere parlamentosunda reddedilmesinin ardından gelişmeler izleniyor.
(Londra
)
4- ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Suriye
'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.?
(Washington
)?
5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?
(Halep/İdlib)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
Darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü
'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz
ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 sanık, haklarında açılan dava kapsamında İstanbul
37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.
(İstanbul/10.00)
Darbe girişiminde Atatürk Havalimanı
'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri
'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hapis cezası istemiyle dava açılan ve örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan SAMADER üyesi 8 sanığın yargılanmasına Adana
11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Adana/12.00)
SPOR
1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu ilk maçları sona erecek. Kupanın üçüncü gününde Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa
, Ümraniyespor- Fenerbahçe
karşı karşıya gelecek.
(Antalya/18.30/İstanbul/20.30)
2- Basketbolda THY Avrupa
Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko
, İspanya
temsilcisi Herbalife Gran Canaria
ile deplasmanda karşılaşacak.
(Las Palmas
de Gran Canaria/23.00)
3- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 9. haftasında B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor
, Letonya
temsilcisi TTT Riga
'ya konuk olacak.
(Riga/20.30)
4- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor
, Yunanistan
temsilcisi Olympiakos
ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Atina/19.00)
5- Spor Toto Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları izleniyor.
Lig lideri Medipol Başakşehir
'de teknik direktör Abdullah Avcı
'nın sözleşmesi 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Stadı'nda düzenlenecek imza töreniyle 5 yıl uzatılacak.
(İstanbul/11.00)
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