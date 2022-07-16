GÜNDEM ÖZETİ / 17 Temmuz 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 17 Temmuz 2022

16.07.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 17 Temmuz 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği ziyaret edecek, il danışma programına ve Kapaklı Sosyal Hizmet Merkezi'nin açılışına katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği ziyaret edecek, il danışma programına ve Kapaklı Sosyal Hizmet Merkezi'nin açılışına katılacak.

(Tekirdağ/15.30/16.30/19.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yozgat'ta ilk kez düzenlenen Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'sine katılacak.

(Yozgat/12.15)

2- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya ile İtalya karşılaşacak. Türkiye ise 3-4'üncülük maçında Sırbistan'la mücadele edecek.

(Ankara/15.00/18.30)

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YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta açılış ve temel atma töreninde konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta açılış ve temel atma töreninde konuştu: (1) Yozgat'ta lavanta bahçesi doğal stüdyo alanına döndü Yozgat'ta lavanta bahçesi doğal stüdyo alanına döndü
Kaynak: AA

Derya Yanık, Türkiye, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 17 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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