Son Dakika Haberleri: GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ağustos 2019
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GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ağustos 2019

1 saat önce

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ağustos 2019, System.String[]
6 Nisan 1920
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Halep)
SPOR
1- Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasına Konyaspor- MKE Ankaragücü, Göztepe- Antalyaspor, Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa- Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.
(Konya/19.15/İzmir/Malatya/İstanbul/21.45)
2- TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftası Hatayspor- Altınordu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor- İstanbulspor, Altay-Ümraniyespor, Akhisarspor- Adanaspor müsabakalarıyla sürüyor.
(Bolu/16.30/Erzurum/19.15/İzmir/Manisa/21.45)
3- 2019 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaşacak.
(Atina/18.00)
4- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Estonya'nın başkenti Tallinn'de sona erecek.
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Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:03 Kaynak: AA
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