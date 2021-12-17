Üye Girişi
GÜNDEM ÖZETİ / 18 Aralık 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 18 Aralık 2021

17.12.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 18 Aralık 2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ticaret Odası ve Sanayi Odasını ziyaret edecek, belediye başkanları toplantısı ile sosyal yaşam buluşmasına katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ticaret Odası ve Sanayi Odasını ziyaret edecek, belediye başkanları toplantısı ile sosyal yaşam buluşmasına katılacak.

(Kayseri/08.30/09.00/10.00/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dünya Göçmenler Günü Programı'na katılacak.

(18.00/İstanbul)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

(Niğde/11.30-16.30)

3- AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam'da düzenlenecek AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00-14.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Antakya Helena Center'da basın mensuplarıyla bir araya gelecek, partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"na katılacak.

(Hatay/13.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ziyaret edecek, Enerji Koordinasyon Toplantısı, Teşkilat Akademisi ve Masis Burdur Maden Rehabilitasyon Alanı Fidan Dikme Töreni'ne katılacak.

(Burdur/11.00/11.30/14.00/16.00)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma Sanayiinde Milli ve Yerli Ürünlerin Ülke Ekonomisindeki Yeri, Olumlu Etkileri ve Stratejik Önemi" konulu Ticaret Geliştirme Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı öncesi üst düzey yetkililerin katılımıyla ön toplantı gerçekleştirilecek.

(İslamabad)

GÜNCEL

1- 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi, Afrika ülkelerinin devlet başkanları ve Afrika Birliği Komisyonunun katılımıyla İstanbul Kongre Merkezinde devam edecek.

(10.00/İstanbul)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şehitlik Köyü Yeni Cami açılışı ile Artvin Çoruh Üniversitesi Çayağzı Yerleşkesi'ndeki icazet programına katılacak.

(Artvin/12.00/14.00)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmasını izleyecek.

(Saat: 18: 30)

2- FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı final ilk maçında İtalya'dan Imoco Volley takımıyla Brezilya'dan Minas ekibi karşılaşacak.

(Ankara/15.00)

3- Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasına Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor, Galatasaray-Medipol Başakşehir, Trabzonspor-Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor- Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Trabzon/Konya/16.00/Antalya/19.00)

4- Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta başlayacak; Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beypiliç Boluspor- MKE Ankaragücü ve Balıkesirspor- Altınordu maçları oynanacak.

(Ankara/13.30/Bolu/16.00/Balıkesir/19.00)

5- TFF 2. Lig gruplarında 18. hafta maçları; TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 17. ve ilk yarının son hafta, 2. Grup'ta 18. hafta karşılaşmaları başlayacak.

6- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak. A Grubu'nda Beşiktaş Vodafone, derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek.

(İstanbul/15.00)

7- ING Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta başlayacak; Galatasaray Nef-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Beşiktaş Icrypex- Büyükçekmece Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka, Pınar Karşıyaka- Türk Telekom maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/20.15/Denizli/15.30/İzmir/18.00)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasına 3 maçla devam edilecek.

8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası başlayacak; Fenerbahçe Safiport-Hatayspor, Galatasaray-OGM Ormanspor, BOTAŞ- Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş HDI Sigorta, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-UMF Yapı İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol- Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/16.30/Ankara/14.00/15.00/Mersin/14.30/Kayseri/16.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 12. hafta maçları yapılacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 18 Aralık 2021 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
00:06 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, OHAL iddiasına cevap verdi: Gündemimizde olması mümkün değil
23:44 Eski eşi ile kayınvalidesine kurşun yağdıran adam, aynı silahla intihar etti
23:36 Steven Caulker, milli takım tercihini değiştirdi
23:17 Ali Babacan'dan gündem olacak açıklamalar: Keşke konuşsaydım, Türkiye'nin felakete gideceğini görüyordum
23:16 Son Dakika! 2022 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi
22:43 Giresunspor, Altay engelini çok rahat geçti
22:20 Son Dakika! Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören yasa teklifi Meclis'e sunuldu
22:13 AK Partili Şamil Tayyar'dan partisine "Dış güç" eleştirisi: İyileşmek için mikroba kızılmaz, bağışıklık arttırılır
22:13 Rezan Epözdemir yapılan atamalara belgelerle tepki gösterdi
21:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Elon Musk'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
Demet Akalın'ın giydiği montun fiyatını duyanlar şaştı kaldı Demet Akalın'ın giydiği montun fiyatını duyanlar şaştı kaldı         
00:07
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı         
16:34
Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı         
14:49
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor         
10:11
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 00:11:55. #1.12#
SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 18 Aralık 2021 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement