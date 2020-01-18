GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ocak 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenecek CHP Eğitim Çalıştayı'nın açılışında konuşacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. Dönem Eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenecek sertifika törenine katılacak.

(Ankara/13.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu'nda düzenlenecek "Kanal İstanbul Projesi ve Ardındaki Gerçekler" paneline iştirak edecek.

(İstanbul/13.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İl Dışilişkiler Başkanları Bölge Toplantısına katılacak, valiliği ziyaret edecek, gazeteciler cemiyeti üyeleri ile bir araya gelecek.

(Çanakkale/09.20/12.30/20.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin Ceylanpınar ilçe teşkilatı ile belediye başkanlığını ziyaret edecek, Mardin il başkanlığı ve Artuklu Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Şanlıurfa/10.30/11.30/Mardin/16.00/17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

2- Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek çalışanlarını gözaltına almasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Kahire/Ankara)

3- Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin BM tarafından tanınan Trablus yönetimine yönelik saldırıları ve krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik çabalar izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Kulesi önünde Beyoğlu Kültür Yolu Planı'nı açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

SPOR

1- Süper Lig'de 18. haftaya Aytemiz Alanyaspor- Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK- Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/14.00/İstanbul/17.00/Gaziantep/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 18. hafta Cesar Grup Ümraniyespor- Altay, Adanaspor-Akhisarspor, Altınordu- Hatayspor müsabakalarıyla sürüyor.

(İstanbul/14.00/Adana/16.30/İzmir/19.00)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-OGM Ormanspor, Samsun Canik Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare, İzmit Belediyespor- Beşiktaş TRC İnşaat karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Mersin/Samsun/14.00/Kayseri/16.00/Kocaeli/17.30)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12. hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Ziraat Bankası, Arhavi Voleybol- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor, Sorgun Belediyespor-Spor Toto, Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaşmalarıyla sona erecek.

(İstanbul/Artvin/14.00/Tokat/15.30/Yozgat/16.00/Ankara/18.00)

5- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası A Grubu 3. hafta maçında Çekya temsilcisi Banik Most'u konuk edecek.

(Kastamonu/15.00)

6- Galatasaray Kulübünde üyelik berat töreni Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/11.00)

7- 33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda final müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/12.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 10. hafta 3 maçla, Kadınlar Süper Lig'de ise 11. hafta tek maçla başlayacak.

9- TFF 2. Lig'de 19. hafta 7, TFF 3. Lig'de 19. hafta 5 maçla başlayacak.

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