GÜNDEM ÖZETİ / 18 Şubat 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 18 Şubat 2021

17.02.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 18 Şubat 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği Genel Başkanı Hüsrev Emin ve beraberindeki heyet ile Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve beraberindeki heyeti ayrı ayrı kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği Genel Başkanı Hüsrev Emin ve beraberindeki heyet ile Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve beraberindeki heyeti ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/12.00/17.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Marriott Hotel'de düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan İş Forumuna katılacak.

Toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov da iştirak edecek.

(Ankara/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Eğitim Yılı Bakanlıklar Arası İşbirliği Protokolü İmza Töreni ile Jandarma Teknik ve Yardımcı Branş Subay ve Astsubay Temel Kursiyerlerin Diploma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00/14.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Keçiören'deki özel halk otobüsleri durağını ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

3- TBMM Genel Kurulunda, TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ziyaret edecek ve koordinasyon toplantısına katılacak, elektrik dağıtım operasyonlarına yönelik saha incelemesinde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kastamonu/13.30/14.30/18.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TCMB, aralık ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- TÜİK, 2020 yılı yaşam memnuniyeti araştırması ile şubat ayı Tüketici Güven Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

(Bakü)

2- Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanlarının katılımıyla İran ve Orta Doğu konulu toplantı gerçekleştirilecek.

(Paris)

3- NATO Savunma Bakanları Toplantısı video konferans yoluyla yapılacak.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenecek Regaip Kandili Özel Programına katılacak.

(İstanbul/20.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.30)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu son 32 turunun ilk maçları yapılacak.

3- Futbolda Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 24. hafta karşılaşmaları oynanacak.

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda ertelenen son maçta İzmit Belediyespor, deplasmanda Rusya'nın Dinamo Kursk takımıyla karşılaşacak.

(Kursk/18.00)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor- Çankaya Üniversitesi maçı yapılacak.

(Hatay/14.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 28. haftası Spor Toto- Galatasaray HDI Sigorta maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/18.00)

8- Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sarı-lacivertli takım Süper Lig'in 26. haftasındaki Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/14.00/15.00)

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Mustafa Şentop, Azerbaycan, Makedonya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 18 Şubat 2021 - Son Dakika


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