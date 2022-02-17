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GÜNDEM ÖZETİ / 18 Şubat 2022 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 18 Şubat 2022

17.02.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 18 Şubat 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, basın toplantısı düzenleyecek, valiliği ziyaret edecek, Mehmet Vehbi Dinçerler Spor Salonu'nun açılışına iştirak edecek, Gençlerle Buluşma etkinliğine katılacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle...

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, basın toplantısı düzenleyecek, valiliği ziyaret edecek, Mehmet Vehbi Dinçerler Spor Salonu'nun açılışına iştirak edecek, Gençlerle Buluşma etkinliğine katılacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle istişare toplantısı yapacak.

(Gaziantep/10.30/12.00/13.30/15.00/17.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sektör toplantısına katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Denizli/10.00-16.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜHİS ve Türkiye Yol-İş Sendikası arasında gerçekleştirilecek İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin konut satış istatistikleri ile şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 4. çeyreğe ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde düzenlenen Savunma Politikası ve İnovasyon Forumu'nda konuşma yapacak.

(Münih)

2- AB- Afrika Birliği Zirvesi'nin ikinci gün oturumları gerçekleştirilecek.

(Brüksel)

3- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Allame Muhammed İkbal'in kabrini ziyaret edecek, "Mevlana Celaleddin Rumi ve Dr. Allame Muhammed İkbal Felsefesi Konferansı"na katılacak.

(Lahor)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de biatlon, curling, serbest stil kayak ve sürat pateninde madalya mücadeleleriyle devam edilecek.

(Pekin)

2- Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası başlayacak; İttifak Holding Konyaspor- Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçları yapılacak.

(Konya/Rize/20.00)

3- Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final mücadelesi başlayacak; yarı finalde Fenerbahçe Beko- Galatasaray Nef ve Anadolu Efes-Darüşşafaka maçları yapılacak.

(Bursa/18.00/21.00)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 20. hafta Eczacıbaşı Dynavit- Aydın Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 20. hafta Arkas Spor- Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00/İzmir/20.00)

5- 2022 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 1. etap mücadelesi, Yedikuyular Kayak Merkezi'nde başlayacak.

(Kahramanmaraş)

***

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Vehbi Dinçerler, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 18 Şubat 2022 - Son Dakika


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