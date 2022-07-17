GÜNDEM ÖZETİ / 18 Temmuz 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 18 Temmuz 2022

17.07.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 18 Temmuz 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezal'ın cenaze törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezal'ın cenaze törenine katılacak.

(Kahramanmaraş/12.45)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçevesi: Sağlıklı ve Üretken Uzaktan Çalışma" konulu panele katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Sanayi Odası'nda düzenlenecek Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri raporunu yayımlayacak.

(Ankara/11.00)

2- TÜİK, haziran ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile mayıs ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları İsviçre'de çekilecek. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda mücadele eden Fenerbahçe ile Konferans Ligi'nin 2. eleme turunda yer alan Medipol Başakşehir ile Konyaspor'un muhtemel rakipleri belli olacak.

(Nyon/13.00/14.00/15.00)

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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Kahramanmaraş, Milletvekili, Ali Sezal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 18 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 18 Temmuz 2022 - Son Dakika
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