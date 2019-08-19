Son Dakika Haberleri: GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ağustos 2019
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GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ağustos 2019

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ağustos 2019, System.String[]
6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/12.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Halep)
GÜNCEL
1- Türkiye Maarif Vakfının 55 ülkedeki direktörlerinin katılacağı 7. İstişare Toplantısı İstanbul'da başlayacak.
(İstanbul/10.00)
SPOR
1- Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftası Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında Ülker Stadı'nda yapılacak maçla tamamlanacak.
(İstanbul/20.00)
2- TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftası Eskişehirspor-Keçiörengücü müsabakasıyla sona erecek.
(Eskişehir/20.00)
3- 2019 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, özel maçta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Estonya ile karşılaşacak.
(İstanbul/18.00)
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Merkez Yürütme Kurulu, İstanbul, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:02 Kaynak: AA
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