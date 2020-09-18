GÜNDEM ÖZETİ / 19 Eylül 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Radisson Blu Otel'de düzenlenecek İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek, alan incelemelerinde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Diyarbakır/11.00-17.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenecek Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi basın bilgilendirme toplantısına katılacak, Efes Antik Kenti'nde incelemelerde bulunacak.

(İzmir/13.50/16.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gömeç ve Ayvalık olağan ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(Balıkesir/11.30/14.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze- İzmit etabının açılış törenine katılacak.

(Kocaeli/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği- İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor- Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor- Hes Kablo Kayserispor ve Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçları yapılacak.

(Ankara/13.30/Denizli/16.00/Antalya/İstanbul/19.00)

2- TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor, Tuzlaspor- Balıkesirspor ve Altınordu- Bursaspor maçları oynanacak.

(Balıkesir/İstanbul/14.00/İzmir/19.00)

3- Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi'ne devam edilecek. Şampiyonanın ikinci gününde Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etaplarında yarışlar yapılacak.

(Muğla/08.50-17.06)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftası Karayolları-Kuzeyboru, PTT-Sistem9 Yeşilyurt, Çan Gençlik Kalespor- Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank, Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş, Türk Hava Yolları-VakıfBank maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/12.00/14.00/Çanakkale/14.00/Aydın/15.00/Bursa/18.00/İstanbul/19.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftası Arkas Spor-Ziraat Bankkart, İnegöl Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Halkbank-Solhanspor maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/15.00/Bursa/15.00/Ankara/16.30)

6- 2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'na Selçuk ilçesinin Pamucak Plajı'nda devam edilecek.

(İzmir/09.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.