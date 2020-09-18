GÜNDEM ÖZETİ / 19 Eylül 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 19 Eylül 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Radisson Blu Otel'de düzenlenecek İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek, alan incelemelerinde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

GÜNDEM ÖZETİ / 19 Eylül 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Radisson Blu Otel'de düzenlenecek İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek, alan incelemelerinde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Diyarbakır/11.00-17.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenecek Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi basın bilgilendirme toplantısına katılacak, Efes Antik Kenti'nde incelemelerde bulunacak.

(İzmir/13.50/16.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gömeç ve Ayvalık olağan ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(Balıkesir/11.30/14.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze- İzmit etabının açılış törenine katılacak.

(Kocaeli/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği- İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor- Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor- Hes Kablo Kayserispor ve Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçları yapılacak.

(Ankara/13.30/Denizli/16.00/Antalya/İstanbul/19.00)

2- TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor, Tuzlaspor- Balıkesirspor ve Altınordu- Bursaspor maçları oynanacak.

(Balıkesir/İstanbul/14.00/İzmir/19.00)

3- Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi'ne devam edilecek. Şampiyonanın ikinci gününde Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etaplarında yarışlar yapılacak.

(Muğla/08.50-17.06)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftası Karayolları-Kuzeyboru, PTT-Sistem9 Yeşilyurt, Çan Gençlik Kalespor- Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank, Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş, Türk Hava Yolları-VakıfBank maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/12.00/14.00/Çanakkale/14.00/Aydın/15.00/Bursa/18.00/İstanbul/19.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftası Arkas Spor-Ziraat Bankkart, İnegöl Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Halkbank-Solhanspor maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/15.00/Bursa/15.00/Ankara/16.30)

6- 2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'na Selçuk ilçesinin Pamucak Plajı'nda devam edilecek.

(İzmir/09.00)

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Murat Kurum, AK Parti, Nisan, Otel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 23:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 19 Eylül 2020 - Son Dakika

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