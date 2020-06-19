GÜNDEM ÖZETİ / 19 Haziran 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 19 Haziran 2020

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TOBB ile ABD Ticaret Odası ortak Webineri'nin konuğu olacak ve açılış konuşmasının ardından Amerikan tarafının sorularını yanıtlayacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 19 Haziran 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TOBB ile ABD Ticaret Odası ortak Webineri'nin konuğu olacak ve açılış konuşmasının ardından Amerikan tarafının sorularını yanıtlayacak.

(Ankara/18.00)

2- Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için 23 Mart'tan bu yana uzaktan eğitimle devam eden eğitim-öğretim dönemi sona erecek.

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu olacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katılacak, Mevlana Kültür Merkezi'nde muhtarlarla istişare toplantısında bir araya gelecek.

(Konya/11.00-19.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, orta menzilli ilk yerli füze motorunun (TEI-TJ300) test edilmesine ilişkin törende yer alacak.

(Eskişehir/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TCMB, haziran ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, merkezi yönetim bütçesinden 2020 yılında Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalara ilişkin verileri, 2019 yılı kütüphane istatistiklerini ve nisan ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıklayacak, "Satınalma Gücü Paritesi, Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları, 2019" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00/12.00)

5- TOBB, mayısta kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/15.45)

2- AB üyesi ülkelerin liderleri, video konferansla toplantı yapacak.

(Brüksel)

3- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sultanahmet Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe irat edecek.

(İstanbul/13.00)

2- Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 18'i tutuklu 58 sanığın yargılanmasına İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanması 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 28. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçını tribünden izleyecek.

(Ankara/21.00)

2- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen TFF 1. Lig'de 29. hafta, Giresunspor- Adanaspor ve İstanbulspor- Hatayspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Giresun/İstanbul/20.00)

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Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 12:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 19 Haziran 2020 - Son Dakika

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